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Суд обязал администрацию Трампа возобновить помощь другим странам
На исполнение решения отведено менее двух дней.

Суд обязал администрацию Дональда Трампа возобновить помощь другим странам. Об этом сообщает Associated Press.

На исполнение решения отведено менее двух дней.

Уточняется, что американский президент приостановил программы иностранной помощи 20 января, чтобы оценить их эффективность. Суд посчитал это решение необоснованным и 13 февраля постановил продолжить финансирование некоторых проектов.

Однако, по данным USAID, команда президента так и не одобрила ни одного платежа.