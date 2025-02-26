Студентам РГАТУ рассказали, почему не сработали «Минские соглашения»

Студентам РГАТУ рассказали, почему не сработали «Минские соглашения». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В феврале 2025 года в рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева для обучающихся 1-го курса провели лекцию на тему «Дипломатическая история конфликта на Украине. Почему не сработали Минские соглашения?. Участие в мероприятии приняли свыше 100 студентов и преподавателей университета.

На лекции рассказали о взаимоотношениях России и Украины, о правовых аспектах ситуации, сложившейся на Украине, об исторических особенностях возникновения украинского конфликта, а также его социальных и экономических причинах и последствиях.

Лекция закончилась ответами на вопросы обучающихся.