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Рязанский минздрав обязали выплатить трем инвалидам почти полмиллиона
Прокуратура установила, что инвалиды не получили бесплатные лекарства. Они купили препараты самостоятельно. Прокурор внес представление в медучреждение. Кроме того, он подал в суд иск с требованием взыскать с регионального министерства здравоохранения расходы, затраченные пациентами на приобретение препаратов, и компенсацию морального вреда.

В Рязани региональный минздрав обязали выплатить 450 тысяч рублей трем инвалидам. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорный орган установил, что трое инвалидов не получили бесплатные лекарства. Они купили препараты за свои деньги.

Прокурор Октябрьского района Рязани внес представление в медучреждение.

Кроме того, он подал в суд иск с требованием взыскать с регионального министерства здравоохранения расходы, затраченные пациентами на приобретение препаратов, и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Общая сумма взысканных денежных средств составила более 450 тысяч рублей.