Рязанский минздрав обязали выплатить трем инвалидам почти полмиллиона

Прокуратура установила, что инвалиды не получили бесплатные лекарства. Они купили препараты самостоятельно. Прокурор внес представление в медучреждение. Кроме того, он подал в суд иск с требованием взыскать с регионального министерства здравоохранения расходы, затраченные пациентами на приобретение препаратов, и компенсацию морального вреда.