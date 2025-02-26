Рязанский минздрав обязали выплатить трем инвалидам почти полмиллиона
Прокуратура установила, что инвалиды не получили бесплатные лекарства. Они купили препараты самостоятельно. Прокурор внес представление в медучреждение. Кроме того, он подал в суд иск с требованием взыскать с регионального министерства здравоохранения расходы, затраченные пациентами на приобретение препаратов, и компенсацию морального вреда.
В Рязани региональный минздрав обязали выплатить 450 тысяч рублей трем инвалидам. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Надзорный орган установил, что трое инвалидов не получили бесплатные лекарства. Они купили препараты за свои деньги.
Прокурор Октябрьского района Рязани внес представление в медучреждение.
Кроме того, он подал в суд иск с требованием взыскать с регионального министерства здравоохранения расходы, затраченные пациентами на приобретение препаратов, и компенсацию морального вреда.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Общая сумма взысканных денежных средств составила более 450 тысяч рублей.