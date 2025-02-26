Рязанские депутаты предложили штрафовать за фото и видео атак БПЛА

С инициативой выступили депутаты Григорий Парсентьев и Николай Макариков.

Депутаты Рязанской облдумы Григорий Парсентьев и Николай Макариков высказались за запрет на публикацию в сети фото- и видеоматериалов о последствиях атак БПЛА. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила «КП-Рязань».

Как указано в публикации, Парсентьев делал упор на обнародовании съемок атак БПЛА и предложил поднять вопрос о запрете таких публикаций в оперштабе.

При этом Макариков, по данным издания, призвал в целом не допускать утечек информации, которая может быть использована иностранными разведками.

«Меня удивляет, когда выкладывают фото с номерами машин, колоннами бронетехники, и это безнаказанно проходит, когда мы в последнее время сообщаем, где будут собираться беспилотники… Зачем это делать?» — приводятся слова Макарикова.

Ранее в Рязанской области установили штрафы за неисполнение решений губернатора.