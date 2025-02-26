Рязанец устроился на работу в Новороссийске и украл технику на 600 тысяч рублей

При проверке полицейские установили, что 35-летний приезжий из Рязани устроился работать товароведом-оценщиком. По данным ведомства, он присвоил бытовую и цифровую технику на общую сумму более 600 000 рублей.

В Новороссийске рязанец унес с работы технику на 600 тысяч рублей. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба полиции по региону в соцсетях.

В дежурную часть обратился владелец комиссионного магазина и рассказал о пропаже товара. Заявитель пояснил, что при проведении ревизии выявлена крупная недостача.

При проверке полицейские установили, что 35-летний приезжий из Рязани устроился работать товароведом-оценщиком. По данным ведомства, он присвоил бытовую и цифровую технику на общую сумму более 600 000 рублей.

Похищенное мужчина планировал продать, уточнили в посте.

Полицейские вернули технику владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Мужчину на период следствия заключили под стражу.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.