Рязанец фиктивно стал руководителем организации и незаконно открыл счета в банках
Расследование уголовного дела продолжается.
Рязанец фиктивно стал руководителем организации и незаконно открыл счета в банках. Об этом сообщает СК по региону.
По данным следствия, 23-летний молодой человек, являясь фиктивным руководителем коммерческой организации, открыл в четырех банках расчетные счета и предоставил неустановленному лицу электронные средства, через которые осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени организации.
Расследование уголовного дела продолжается.