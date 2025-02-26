Рязанец фиктивно стал руководителем организации и незаконно открыл счета в банках

Расследование уголовного дела продолжается.

Рязанец фиктивно стал руководителем организации и незаконно открыл счета в банках. Об этом сообщает СК по региону.

По данным следствия, 23-летний молодой человек, являясь фиктивным руководителем коммерческой организации, открыл в четырех банках расчетные счета и предоставил неустановленному лицу электронные средства, через которые осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени организации.

Расследование уголовного дела продолжается.