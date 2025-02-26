Рязанцы снова пожаловались на сбои в работе GPS
Рязанка отметила, что с раннего утра система GPS определяет ее местоположение неправильно.
Рязанцы снова пожаловались на сбои в работе системы GPS. Информацию в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели с утра 26 февраля.
Рязанка отметила, что с раннего утра система GPS определяет ее местоположение неправильно. Согласно сервису с картами, она находится близ деревни Березовка в Рязанской области, на самом деле же в Песочне.
Напомним, проблему рязанцы заметили еще вечером 20 февраля. После горожане жаловались еще несколько раз.