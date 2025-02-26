Рязанцы смогут увидеть парад планет

Явление ожидается 28 февраля с 18:30 мск до 21:30 мск.

Рязанцы смогут увидеть парад планет. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, это астрономическое явление при котором несколько планет Солнечной системы выстраиваются в условную линию с разбросом в 20-30 градусов и оказываются по одну сторону от Солнца.

Выравнивание небесных тел можно будет наблюдать в пятницу, 28 февраля, с 18:30 мск до 21:30 мск. Отмечается, что в нашей полосе Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера окажутся в узком секторе на закатном небе. Однако видно будет лишь две последние.