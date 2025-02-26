Рязанцы смогут получать выплату на ребенка вне зависимости от его места рождения

До настоящего времени единовременная выплата предоставлялась одному из родителей при условии рождения ребенка на территории Рязанской области.

Родители в Рязанской области смогут получать единовременную выплату при рождении ребенка вне зависимости от его места рождения. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба облдумы.

Теперь пособие в размере 20 тысяч рублей или 50 тысяч рублей (при рождении первого ребенка у родителей в возрасте до 25 лет) смогут получить все семьи вне зависимости от места рождения ребенка. Значение будет иметь только его регистрация на территории Рязанской области.

Депутаты облдумы поддержали внесение изменений в региональный закон.

Ранее единовременная выплата предоставлялась одному из родителей при условии рождения ребенка на территории Рязанской области.