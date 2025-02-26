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Рязанцы рассказали о неработающем три дня светофоре
Неисправность заметили на перекрестке у ТЦ «Глобус».

Рязанцы рассказали о неработающем три дня светофоре. Пост об этом в среду, 26 февраля, разместил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

По словам местных жителей, неисправность находится на перекрестке у ТЦ «Глобус». Ранее он уже выходил из строя в январе и снова перестал работать в минувшие выходные.

«А ведь не только легковые автомобили ездят. Фуры несутся с большой скоростью. Могут не заметить и сбить. При мне так одна женщина перебегала. И ведь многие не пропускают, а едут, не замечая», — говорится в сообщении.