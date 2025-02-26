Рязанцы рассказали о мужчине, который обращается к детям со странной просьбой

По словам местных жителей, его можно заметить на улицах Новаторов и Великанова.

Рязанцы рассказали о мужчине, который обращается к детям со странной просьбой. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

По словам местных жителей, его можно заметить на улицах Новаторов и Великанова.

«Пристает к детям с просьбой „послушать сердечко“. Его можно увидеть чаще всего на остановках. Еще он кроме детей любит приставать к подросткам/женщинам, с той же самой просьбой», — говорится в сообщении.