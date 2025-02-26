Рязанцы пожаловались на неизвестных, которые дергают дверные ручки квартир

Как указано в посте, в доме по улице Тимуровцев, дом № 6, корпус 1 ходят неизвестные и дергают дверные ручки. Автор публикации предположил, что они выясняют, есть ли кто-то в квартирах.

Рязанцы пожаловались на неизвестных, которые дергают дверные ручки квартир. Пост об этом размещен в соцсетях в среду, 26 февраля.

Как указано в посте, в доме по улице Тимуровцев, дом № 6, корпус 1 утром и днем ходят неизвестные и дергают дверные ручки. Автор публикации предположил, что они выясняют, есть ли кто-то в квартире.

«Сейчас по камерам пытаемся вычислить этого человека (или группу людей). Будьте осторожны и бдительны», — написали в посте.

Автор публикации уточнил, что жители соседнего дома уже сталкивались с такой ситуацией.