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Рязанцы пожаловались на неизвестных, которые дергают дверные ручки квартир
Как указано в посте, в доме по улице Тимуровцев, дом № 6, корпус 1 ходят неизвестные и дергают дверные ручки. Автор публикации предположил, что они выясняют, есть ли кто-то в квартирах.

Рязанцы пожаловались на неизвестных, которые дергают дверные ручки квартир. Пост об этом размещен в соцсетях в среду, 26 февраля.

Как указано в посте, в доме по улице Тимуровцев, дом № 6, корпус 1 утром и днем ходят неизвестные и дергают дверные ручки. Автор публикации предположил, что они выясняют, есть ли кто-то в квартире.

«Сейчас по камерам пытаемся вычислить этого человека (или группу людей). Будьте осторожны и бдительны», — написали в посте.

Автор публикации уточнил, что жители соседнего дома уже сталкивались с такой ситуацией.