Рязанцы назвали размер пенсии, который считают достойным

По мнению рязанцев, достойной пенсией является сумма в размере 47700 рублей.

Рязанцы назвали размер пенсии, который считают достойным. Исследование провел сервис SuperJob.

По мнению рязанцев, достойной пенсией является сумма в размере 47700 рублей.

Отмечается, что в июне прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 47300 рублей, в декабре 2023 — 45700 рублей, в апреле того же года — 43600 рублей, а в ноябре 2022 году желаемая сумма составляла 42300 рублей.