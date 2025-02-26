Рязанцев пригласили на празднование Масленицы в ТЦ «Марко Молл»

Рязанцев пригласили на празднование Масленицы в ТЦ «Марко Молл». Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

Празднование состоится 1 марта в 14:30 у входа № 2. Гостей мероприятия ждет семейная программа с угощениями и русскими масленичными забавами. Участники смогут проверить меткость в метании валенков, боулинге с гигантскими «матрешками» и в масленичном дартсе.

Гостей мероприятия также ждут мастер-классы.Отмечается, что атмосферу праздника в галереях центра будут создавать ростовые куклы и ходулисты, а за музыкальное сопровождение отвечают творческие коллективы и только с живой музыкой.

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