Рязанцам дали советы по поведению при встрече с лисой в городе

Отмечается, что животных привлекают остатки пищи на свалках, вблизи мусорных контейнеров, а также у частных домов.

Рязанцам дали советы по поведению при встрече с лисой в городе. Рекомендации разместила пресс-служба Главного управления ветеринарии региона.

Отмечается, что животных привлекают остатки пищи на свалках, вблизи мусорных контейнеров, а также у частных домов.

В связи с опасностью вируса бешенства к лисам не стоит приближаться или вступать с ними в контакт. Не нужно прогонять животное, активно размахивать руками или запугивать. Вместо этого следует аккуратно отойти на безопасное расстояние.

Напомним, 25 февраля в соцсетях разместили кадры с лисой возле многоэтажного дома в Рязани.