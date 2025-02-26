Россиянам дали рекомендации по защите данных на облачных сервисах

По данным МВД РФ, риски взлома хранилищ растут с каждым годом.

Россиянам дали рекомендации по защите данных на облачных сервисах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, риски взлома хранилищ растут с каждым годом. Часто люди совершают ошибку при использовании открытых баз данных или неправильно настроенных правах доступа. Также данный список пополняют фишинг и атаки на учетные записи, то есть компрометация учетных данных через утечки или атаки с подбором пароля, DDoS-атаки — перегрузка облачных сервисов с целью их отключения и незащищенные API — уязвимости в интерфейсах взаимодействия облачных сервисов.

Специалисты советуют пользователям никому не доверять, настроить многофакторную аутентификацию для снижения риска взлома, использовать приложения для генерации одноразовых кодов и шифровать данные перед загрузкой.

«Если даже облачный сервис взломают, ваши файлы останутся защищенными. Бесплатные решения: Cryptomator, VeraCrypt — файлы шифруются до загрузки», — заключили в управлении.

Также рекомендуется не включать синхронизацию сервисов без необходимости.