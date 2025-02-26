Российские компании начали привлекать подростков повышенными зарплатами

В сравнении с прошлым годом оплата труда увеличилась в 1,7 раза.

Российские компании начали привлекать подростков повышенными зарплатами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

В сравнении с прошлым годом оплата труда увеличилась в 1,7 раза. Так, в январе работающие несовершеннолетние могли рассчитывать в среднем на 52 286 рублей в месяц при фиксированном графике.

Активнее всего молодых людей набирают в сфере доставки — число вакансий выросло на 94%, а средняя предлагаемая зарплата на этой позиции достигла 71 115 рублей.