RED Security: хакеры атакуют ретейл в предпраздничный период

С начала года центр мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC выявил и заблокировал почти в два раза больше попыток атак на эту отрасль, чем в среднем за месяц в 2024 году.

С начала года центр мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC выявил и заблокировал почти в два раза больше попыток атак на эту отрасль, чем в среднем за месяц в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным аналитиков RED Security SOC, конечной целью злоумышленников в ходе атак на ретейл чаще всего является остановка работы компаний — как вследствие уничтожения инфраструктуры, так и вследствие шифрования данных. Это подтверждается результатами исследования техник и тактик, которые преобладают в текущих атаках на ретейл. Подавляющее большинство из них — это попытки заражения компаний вредоносным ПО. Доля таких инцидентов с начала года составляет 92% от общего количества киберугроз в отрасли.

Отмечается, что шифрование данных часто сопровождается требованием выкупа за восстановление информации, необходимой для дальнейшего ведения операционной деятельности компании. В преддверие предстоящих праздников, 14 Февраля и 8 Марта, сумма ущерба ретейл-организаций от простоя заметно возрастает по сравнению со среднегодовыми значениями — пропорционально возрастает и потенциальная сумма выкупа, который могут получить киберпреступники. Это обстоятельство, по мнению аналитиков RED Security SOC, может быть причиной пиковых значений объема кибератак на ретейл в начале текущего года.

«Как правило, такие массовые атаки ведутся с использованием достаточно простых и известных механик. Успеху киберпреступников способствует, прежде всего, отсутствие в компаниях процессов контроля и устранения уязвимостей на ИТ-периметре, а также „слепые зоны“, которые возникают вследствие неконтролируемого расширения инфраструктуры и редко проводимой инвентаризации активов», — подчеркнул Ильназ Гатауллин, технический руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC компании RED Security.

Аналитики отмечают, что праздники очень часто сопровождаются активизацией киберпреступников. Так, в марте прошлого года эксперты компании RED Security зафиксировали рост объема фишинговых атак, эксплуатирующих тематику подарков и распродаж, приуроченных к Международному женскому дню. Число таких кибермошенничеств перед праздником возросло на 27%.