Распространявший детское порно рязанец сидел в тюрьме за кражу 17 велосипедов

Telegram-канал, в котором он продавал детское порно, мужчина создал уже после освобождения.

Распространявший детское порно рязанец сидел в тюрьме за кражу 17 велосипедов. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 38-летний Максим Х. из Ряжска попал в тюрьму в 2013 году за кражу 17 велосипедов. Отмечается, что за хорошее поведение его устроили поваром в СИЗО.

Telegram-канал, в котором он продавал детское порно, мужчина создал уже после освобождения.

Напомним, на рязанца вышли бразильские правоохранители и передали информацию российской полиции. Его задержали.