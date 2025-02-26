Работникам культуры, переехавшим в рязанские села, выплатят миллион рублей

Средства предоставляются в рамках реализации программы «Земский работник культуры».

Работникам культуры, переехавшим в села Рязанской области, выплатят по одному миллиону рублей. Соответствующее постановление правительства региона опубликовали «Рязанские ведомости».

Средства предоставляются в рамках реализации программы «Земский работник культуры».

Согласно документу, единовременную выплату могут получить работники культуры, которые переехали для трудоустройства в сельские населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек.

При этом необходимо быть гражданином России и иметь высшее или среднее профессиональное образование. Выплата предоставляется людям, заключившим трудовой договор с организацией культуры, подведомственной региональному минкульту.

Ранее в «Единой России» рассказали о мерах поддержки сел.