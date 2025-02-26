Около Дома Веденякиных в Рязанской области установили охранные зоны

Здание располагается в поселке Елатьма Касимовского района.

В Рязанской области около объекта культурного наследия регионального значения «Дом Веденякиных» установили охранные зоны. Соответствующее постановление подписали в правительстве региона.

Здание располагается в поселке Елатьма Касимовского района.

Согласно требованиям к градостроительным регламентам, на территории охранной зоны запрещается строительство зданий, проведение хозяйственных работ, угрожающих экологической и пожарной безопасности, размещение высоких глухих ограждений. Также не разрешается устанавливать рекламные конструкции и вышки радиотелефонной связи.

В границах зоны охраны объекта допускается проведение работ по благоустройству.

Ранее в Рязани установили охранные зоны на улице Введенской вокруг объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил И.В.Мичурин».