Общественная палата и Росстат предложили меры для повышения рождаемости в РФ

По мнению экспертов, в стране есть резерв для «восстановления» демографии, состоящий из родителей в возрасте 30-40 лет. Предполагаемые варианты поддержки будут направлены на стимулирование рождения вторых и последующих детей.

Общественная палата и Росстат предложили меры для повышения рождаемости в России. Об этом пишет РБК.

По мнению экспертов, в стране есть резерв для «восстановления» демографии, состоящий из родителей в возрасте 30-40 лет. Предполагаемые варианты поддержки будут направлены на стимулирование рождения вторых и последующих детей.

Отмечается, что ранее государство акцентировало внимание на рождении первенцев. В документе ОП и Росстата предлагается дополнительный набор мер поддержки, основной целевой группой которых должны стать семьи с двумя и более детьми.

Для стимулирования рождаемости общественники предлагают увеличить с 450 тыс. до 1 млн руб. размер выплаты семьям за третьего и последующего ребенка на погашение основного долга и процентов по ипотеке. Также предлагается увеличить ежемесячное пособие до размера прожиточного минимума для всех беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности, без учета доходов семьи.

Помимо этого авторы документа призывают ввести универсальное пособие на каждого ребенка в многодетной семье до достижения возраста 17 лет в размере половины прожиточного минимума без учета принципа нуждаемости и «нулевого» дохода.