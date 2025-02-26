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Над 5 населенными пунктами в Курской области ВС России вернули контроль
Отмечается, что до полного окружения Суджи осталось меньше 11 км.

Над 5 населенными пунктами в Курской области ВС России вернули контроль. Об этом пишет Life.

Отмечается, что до полного окружения Суджи осталось меньше 11 км.

ВС РФ освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасская Конопельку.

В настоящее время бои идут за Малую Локню, Старую, Новую Сорочину, а также вблизи Гуево и Махновки. Основная задача российской армии сейчас — взять под контроль дорогу между Юнаковкой и Суджей.