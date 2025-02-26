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Метеоролог рассказал о погоде в начале календарной весны в ЦФО
Температура в первые дни марта будет сохраняться около нулевой отметки.

Метеоролог рассказал о погоде в начале календарной весны в ЦФО. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В субботу, воскресенье (1-2 марта), в следующие выходные, по предварительным расчетам, ночные температуры будут около 0 — минус 5, а днем около 0», — поделился специалист.

По его словам, такие показатели будут превышать норму примерно на 2-3 градуса. Вильфанд добавил, что в течение следующей недели средняя температура повысится на 7-8 градусов, что связано с переносом теплых воздушных масс и с высоким атмосферным давлением.

Также в первых числах марта прогнозируются небольшие осадки в виде снега.