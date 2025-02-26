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Главврача рязанской больницы оштрафовали на 20 тысяч рублей
В прокуратуру обратилась многодетная мать и сообщила, что в больнице в Александро-Невского района ее детям не выписали рецепт на лекарственные препараты для их бесплатного получения. Рязанке пришлось покупать препараты за собственные деньги.

Главврача рязанской больницы оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В прокуратуру обратилась многодетная мать и сообщила, что в больнице в Александро-Невского района ее детям не выписали рецепт на лекарственные препараты для их бесплатного получения. Рязанке пришлось покупать препараты за собственные деньги.

Прокуратура внесла представление исполняющему обязанности главного врача больницы, возбудила дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Кроме того, в Ряжский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с ГБУ РО «Александро-Невская РБ» в пользу заявителя расходов на самостоятельное приобретение лекарственных препаратов и возмещении морального вреда, которое рассмотрено и удовлетворено.