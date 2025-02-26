FT: Украина согласилась на сделку США по полезным ископаемым

Владимир Зеленский прибудет в Белый дом в ближайшие недели для церемонии подписания соглашения по минералам с Дональдом Трампом.

Украина согласилась на сделку США по полезным ископаемым. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, Киев принял условия по передаче минеральных ресурсов в качестве компенсации за траты Вашингтона для оказания помощи ВСУ. В то же время США отказались от требования $500 млрд потенциального дохода.

Отмечается, что удалось договориться «о гораздо более выгодных условиях» и сделку преподносят как «способ расширения отношений с США с целью укрепления перспектив Украины после трех лет войны».

В материале сказано, что Владимир Зеленский прибудет в Белый дом в ближайшие недели для церемонии подписания соглашения по минералам с Дональдом Трампом.