АКРА спрогнозировала существенное сокращение ипотечного кредитования в России

Структура спроса на первичном рынке жилой недвижимости в РФ в 2025 году может измениться, а ипотечное кредитование снизится на 30% относительно уровней 2024 года, сообщается в исследовании «Как сокращение программ ипотеки с господдержкой влияет на российских девелоперов» Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

АКРА спрогнозировала существенное сокращение ипотечного кредитования в России. Об этом сообщило РИА Новости Недвижимость со ссылкой на рейтинговое агентство Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«Учитывая тенденции последних месяцев прошлого года, в текущем году совокупный объем ипотечного кредитования может существенно сократиться, в первую очередь за счет серьезного снижения выдач по рыночным ставкам.

В условиях сохранения жесткой ДКП Банка России можно ожидать, что в 2025 году ипотечное кредитование снизится на 30% относительно уровней 2024 года», — предположили эксперты.

Кроме того, в публикации сказано, что структура спроса на первичном рынке жилой недвижимости в России в 2025 году может измениться. Основное влияние окажут сокращение ипотечных программ с господдержкой и высокие ставки по рыночной ипотеке, говорится в сообщении.