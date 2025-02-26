Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
-5°
Чтв, 27
-1°
Птн, 28
-1°
ЦБ USD 85.93 -0.7 27/02
ЦБ EUR 90.18 -0.76 27/02
Нал. USD 91.50 / 88.20 26/02 17:55
Нал. EUR 94.02 / 95.25 26/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
Вчера 12:16
2 253
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
7 366
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
9 177
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
16 707
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
АКРА спрогнозировала существенное сокращение ипотечного кредитования в России
Структура спроса на первичном рынке жилой недвижимости в РФ в 2025 году может измениться, а ипотечное кредитование снизится на 30% относительно уровней 2024 года, сообщается в исследовании «Как сокращение программ ипотеки с господдержкой влияет на российских девелоперов» Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

АКРА спрогнозировала существенное сокращение ипотечного кредитования в России. Об этом сообщило РИА Новости Недвижимость со ссылкой на рейтинговое агентство Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«Учитывая тенденции последних месяцев прошлого года, в текущем году совокупный объем ипотечного кредитования может существенно сократиться, в первую очередь за счет серьезного снижения выдач по рыночным ставкам.

В условиях сохранения жесткой ДКП Банка России можно ожидать, что в 2025 году ипотечное кредитование снизится на 30% относительно уровней 2024 года», — предположили эксперты.

Кроме того, в публикации сказано, что структура спроса на первичном рынке жилой недвижимости в России в 2025 году может измениться. Основное влияние окажут сокращение ипотечных программ с господдержкой и высокие ставки по рыночной ипотеке, говорится в сообщении.