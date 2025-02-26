40-летняя рязанка незаконно получила 350 тысяч рублей
Она подала заявление в соцзащиту, что ее семья является якобы малоимущей.
40-летняя рязанка незаконно получила 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
По данным следствия, подозреваемая обратилась в отдел соцзащиты населения с заявлением о рассмотрении ее в качестве кандидата на оформление социального контракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором она умышленно указала заведомо ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.
Данное заявление на основании представленных документов удовлетворили и на банковский счет подозреваемой зачислили 350 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.