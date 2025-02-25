Жителей Рязанской области предупредили об отключении света 27 февраля
В связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии свет отключат с 9:30 до 16:00.
Жителей поселка Мурмино Рязанского района предупредили об отключении света в четверг, 27 февраля. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУМ РО «РГРЭС» в соцсетях.
В связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии свет отключат с 9:30 до 16:00 по адресам:
- улица Колхозная, дома №№ 49-77, 48-76;
- улица Н-Садовая, дома №№ 1-13а, 2-12;
- улица В-Садовая, магазины (ЧП Юдина, Ремизова, Дмитриева).