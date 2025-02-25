Задержали подростка, который собирал данные о рязанском нефтезаводе для Украины

Отмечается, что преступнику 17 лет. Его отца мобилизовали в 2022 году.

В Башкирии задержали подростка, который собирал данные о рязанском нефтезаводе для украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что преступнику 17 лет. Его отца мобилизовали в 2022 году.

Молодой человек искал подработку по группам в соцсетях и ему написал неизвестный, предложив работу.

Правоохранители предоставили агентству видеозапись допроса.