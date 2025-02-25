Задержали подростка, который собирал данные о рязанском нефтезаводе для Украины
Отмечается, что преступнику 17 лет. Его отца мобилизовали в 2022 году.
В Башкирии задержали подростка, который собирал данные о рязанском нефтезаводе для украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что преступнику 17 лет. Его отца мобилизовали в 2022 году.
Молодой человек искал подработку по группам в соцсетях и ему написал неизвестный, предложив работу.
Правоохранители предоставили агентству видеозапись допроса.