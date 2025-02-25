ВС РФ ударили высокоточным оружием по инфраструктуре военных аэродромов Украины

Также за сутки российская армия поразила места производства ударных БПЛА и пункты временной дислокации боевиков в 144-х районах.

ВС РФ ударили высокоточным оружием по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом 25 февраля сообщило Минобороны.

Также за сутки российская армия поразила места производства ударных БПЛА и пункты временной дислокации боевиков в 144-х районах.

Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб JDAM, 23 реактивных снаряда Vampire и 97 беспилотников.

Потери украинских войск за сутки составили до 905 человек.