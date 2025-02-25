В Волгограде насмерть сбили 16-летнюю школьницу

В Волгограде насмерть сбили 16-летнюю школьницу. Об этом сообщают «Плохие новости».

Трагедия произошла около 6 часов вечера 23 февраля. 16-летняя девочка переходила улицу Ополченскую по нерегулируемому пешеходному переходу и была сбита «Мерседесом Е200».

От удара старшеклассницу отбросило почти на 20 метров. Она скончалась на месте.

Отмечается, что за рулем автомобиля оказался 27-летний парень. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.