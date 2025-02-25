В Рязанской области за неделю зафиксировали 7,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ

Это ниже предыдущей недели на 3,6%.

В Рязанской области за неделю зафиксировали 7,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Рязанской области.

С 17 по 23 февраля среди населения области зарегистрировано 7570 случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели на 3,6%.

Отмечается, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии.