В Рязанской области за неделю зафиксировали 7,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ
Это ниже предыдущей недели на 3,6%.
В Рязанской области за неделю зафиксировали 7,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Рязанской области.
С 17 по 23 февраля среди населения области зарегистрировано 7570 случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели на 3,6%.
Отмечается, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии.