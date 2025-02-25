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В Рязанской области создали комиссию для проверки подземных укрытий
Согласно документам, комиссию создали для формирования сводной информации о проведении инвентаризации подземных помещений, приспособленных для укрытий.

В Рязанской области появилась комиссия по проведению инвентаризации подземных пространств для укрытия населения. Соответствующее распоряжение губернатора от 24 февраля 2025 года опубликовали «Рязанские ведомости».

Согласно документам, комиссию создали для формирования сводной информации о проведении инвентаризации подземных помещений, приспособленных для укрытий.

Председателем комиссии назначили первого зампреда правительства региона Анну Рослякову, заместителем — Евгения Сауткина, замначальника ГУ МЧС по региону.

До 26 февраля 2025 года также должны появиться муниципальные подкомиссии.

Ранее рязанцам напомнили о вариантах укрытий при атаке беспилотников.