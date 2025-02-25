В Рязанской области снизился уровень травматизма на железных дорогах

По итогам января показатель сократился вдвое относительно прошлого года.

В Рязанской области снизился уровень травматизма на железных дорогах. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

По итогам января показатель сократился вдвое относительно прошлого года. При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано.

В результате регулярных рейдов за 2024 года задержаны 989 нарушителей, 121 человек привлечен к административной ответственности.