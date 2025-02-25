В Рязанской области снизился уровень травматизма на железных дорогах
По итогам января показатель сократился вдвое относительно прошлого года.
В Рязанской области снизился уровень травматизма на железных дорогах. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
По итогам января показатель сократился вдвое относительно прошлого года. При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано.
В результате регулярных рейдов за 2024 года задержаны 989 нарушителей, 121 человек привлечен к административной ответственности.