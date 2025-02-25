Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
-4°
Срд, 26
-4°
Чтв, 27
-1°
ЦБ USD 88.21 0.04 25/02
ЦБ EUR 92.52 0.5 25/02
Нал. USD 92.00 / 88.38 25/02 14:35
Нал. EUR 95.00 / 95.70 25/02 14:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
3 часа назад
214
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
5 384
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
7 398
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
14 789
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области снизился уровень травматизма на железных дорогах
По итогам января показатель сократился вдвое относительно прошлого года.

В Рязанской области снизился уровень травматизма на железных дорогах. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

По итогам января показатель сократился вдвое относительно прошлого года. При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано.

В результате регулярных рейдов за 2024 года задержаны 989 нарушителей, 121 человек привлечен к административной ответственности.