В Рязанской области снизилась заболеваемость коронавирусом
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 23 случая заболевания.
В Рязанской области снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».
За неделю в стране были госпитализированы 839 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 7,2%.
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 23 случая заболевания. 27 человек выздоровели.
Напомним, на прошлой неделе в регионе коронавирусом заболели 40 человек.