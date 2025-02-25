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В Рязанской области снизилась заболеваемость коронавирусом
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 23 случая заболевания.

В Рязанской области снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».

За неделю в стране были госпитализированы 839 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 7,2%.

В Рязанской области за неделю зарегистрировали 23 случая заболевания. 27 человек выздоровели.

Напомним, на прошлой неделе в регионе коронавирусом заболели 40 человек.