В Рязанской области нашли фальсификат в магазинах «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.
Инспектор совместо с прокуратурой провели внеплановую проверку сети магазинов-дискаунтеров «Светофор», в результате которой были обнаружены многочисленные нарушения.
На торговых площадках реализовывался товар без необходимых ветеринарных сопроводительных документов — около 60 килограммов мясной и рыбной продукции без соответствующей маркировки, а также продукты с просроченным сроком годности.
Кроме того, лабораторные исследования проб молочной продукции подтвердили фальсификацию жиров немолочного происхождения в ряде популярных продуктов, находящихся в продаже. Так, сливочное масло от производителей ООО «Русмолоко» (Ставропольский край) и ИП Трофимова М.Н. (Омская область), а также сметана, творог от ООО «Сыродел» (Ивановская область) и ультрапастеризованное молоко от АО Маслосырзавод «Славянский» (Краснодарский край) оказались несоответствующими установленным стандартам качества.
Специалисты также выявили расхождения в учете торговых точек «Светофор» в системе ФГИС «ВетИС» — «Цербер». Некоторые объекты либо вообще не функционировали по заявленным адресам, либо имели двойную регистрацию одной и той же площадки.