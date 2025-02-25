В Рязанской области мужчину осудят за сбыт наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 1,2 кг метадона и героина.

В Рязанской области мужчину осудят за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2024 года 48-летний мужчина совместно с неустановленными лицами, незаконно сбывали наркотики на территории Московской, Пензенской, Рязанской областей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 1,2 кг метадона и героина.

На авто, в котором перевозили наркотики, наложили арест. Мужчину заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в Касимовский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу.