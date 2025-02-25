В Рязани зарплаты водителей автобусов выросли почти до ста тысяч рублей

Средняя зарплата водителя троллейбуса составляет 80 000 рублей, водителя автобуса — 97 000 рублей.

В Рязани зарплаты водителей автобусов выросли почти до ста тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во вторник, 25 февраля, на заседании правительства Рязанской области обсудили кадровые проблемы в работе УРТ.

Первый замглавы администрации Рязани Дмитрий Лощинин рассказал, что в данный момент обучение на водителя троллейбуса проходят 4 человека, еще двое учатся на водителей автобуса. Он отметил, что в период обучения рязанцы получают «стипендии» в размере 40 тыс. рублей в месяц.

Лощинин уточнил, что для борьбы с нехваткой специалистов с 1 февраля увеличилась оплата труда у водителей автобуса и водителей троллейбуса на регулярных пассажирских маршрутах. Средняя зарплата водителя троллейбуса составляет 80 000 рублей, водителя автобуса — 97 000 рублей.

Отмечается, что такая разница возникает из-за работы без кондуктора.