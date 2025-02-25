Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
-4°
Срд, 26
-4°
Чтв, 27
-1°
ЦБ USD 86.63 -1.58 26/02
ЦБ EUR 90.94 -1.58 26/02
Нал. USD 92.00 / 89.19 25/02 18:25
Нал. EUR 94.01 / 96.26 25/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
6 часов назад
467
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
5 618
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
7 630
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
15 021
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани зарплаты водителей автобусов выросли почти до ста тысяч рублей
Средняя зарплата водителя троллейбуса составляет 80 000 рублей, водителя автобуса — 97 000 рублей.

В Рязани зарплаты водителей автобусов выросли почти до ста тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во вторник, 25 февраля, на заседании правительства Рязанской области обсудили кадровые проблемы в работе УРТ.

Первый замглавы администрации Рязани Дмитрий Лощинин рассказал, что в данный момент обучение на водителя троллейбуса проходят 4 человека, еще двое учатся на водителей автобуса. Он отметил, что в период обучения рязанцы получают «стипендии» в размере 40 тыс. рублей в месяц.

Лощинин уточнил, что для борьбы с нехваткой специалистов с 1 февраля увеличилась оплата труда у водителей автобуса и водителей троллейбуса на регулярных пассажирских маршрутах. Средняя зарплата водителя троллейбуса составляет 80 000 рублей, водителя автобуса — 97 000 рублей.

Отмечается, что такая разница возникает из-за работы без кондуктора.