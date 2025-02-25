В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

В 2024 году неработающий 27-летний рязанец стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». После проведения предварительного расследования дело направили в суд, однако мужчина не появлялся на процессе. Его объявили в розыск.

В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции во время рейда заметили на улице Загородной мужчину, который был похож на объявленного в розыск. Прохожего остановили. Информация подтвердилась.

Как указано в публикации, в 2024 году неработающий 27-летний рязанец стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». После проведения предварительного расследования дело направили в суд, однако мужчина не появлялся на процессе. Его объявили в розыск.

Задержанного доставили для разбирательства в отдел полиции. Отмечается, что суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.