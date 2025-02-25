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В Рязани подали заявку на строительство модульной гостиницы
Государство может оказать бизнесмену поддержку в виде субсидии, которая составляет не более 1,5 млн. рублей на один номер в модульном некапитальном средстве размещения при условии, что получатель субсидии берет на себя обязательство по временному размещению и обеспечению временного проживания туристов в создаваемых за счет средств субсидии модульных некапитальных средствах размещения не менее трех лет с даты получения субсидии.

В Рязани подали заявку на строительство модульной гостиницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

По его словам, в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило обращение по вопросу строительства гостиницы на небольшом земельном участке, который находится в собственности.

Пронин напомнил, что Минэкономразвития РФ в рамках государственной программы «Развитие туризма», а также национального проекта «Туризм и гостеприимство» с 28 декабря 2024 проводит конкурсный отбор субъектов, на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, подлежащих реализации в 2025—2027 годах.

Государство может оказать бизнесмену поддержку в виде субсидии, которая составляет не более 1,5 млн. рублей на один номер в модульном некапитальном средстве размещения при условии, что получатель субсидии берет на себя обязательство по временному размещению и обеспечению временного проживания туристов в создаваемых за счет средств субсидии модульных некапитальных средствах размещения не менее трех лет с даты получения субсидии.

Соответствующий бизнес-план отправлен вместе с заявкой на рассмотрение.