В Рязани осудили мужчину, который пьяным доехал от Владимира до Рязани

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.

В Рязани осудили мужчину, который пьяным доехал от Владимира до Рязани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что осужденный, ранее неоднократно привлеченный к административной ответственности, употребив спиртные напитки, вновь сел за руль автомобиля, принадлежащего бывшей супруге, и доехал от Владимира до Рязани, где его действия были пресечены сотрудниками ГИБДД.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.