В Рязани осудили мужчину, который пьяным доехал от Владимира до Рязани
Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.
В Рязани осудили мужчину, который пьяным доехал от Владимира до Рязани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что осужденный, ранее неоднократно привлеченный к административной ответственности, употребив спиртные напитки, вновь сел за руль автомобиля, принадлежащего бывшей супруге, и доехал от Владимира до Рязани, где его действия были пресечены сотрудниками ГИБДД.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.
Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.