В Рязани из-за ОРВИ приостановили обучение для школьников в 49 классах
Отмечается, что по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в общеобразовательных учреждениях города Рязани закрытых классов нет.
В Рязани из-за ОРВИ приостановили обучение для школьников в 49 классах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.
По состоянию на 25 февраля на карантин ушли 49 классов в 21 школе.
Отмечается, что по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в общеобразовательных учреждениях города Рязани закрытых классов нет.