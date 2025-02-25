В Рязани из-за ОРВИ приостановили обучение для школьников в 49 классах

Отмечается, что по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в общеобразовательных учреждениях города Рязани закрытых классов нет.

В Рязани из-за ОРВИ приостановили обучение для школьников в 49 классах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По состоянию на 25 февраля на карантин ушли 49 классов в 21 школе.

Отмечается, что по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в общеобразовательных учреждениях города Рязани закрытых классов нет.