В России предложили альтернативу службе в армии

Призывников хотят отправлять работать на оборонные предприятия.

В России предложили альтернативу службе в армии. Об этом пишет «Газета.ру».

По мнению депутатов Госдумы, таким вариантом может стать работа на оборонных предприятиях. Парламентарии отметили, что в настоящее время требуется нарастить объем гособоронзаказа и ускорить поставку продукции — а многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров.

Исправить ситуацию может отправка призывников на эти заводы. Соответствующий законопроект уже готовятся внести в Госдуму.