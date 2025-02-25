В России подорожают шоколадки Alpen Gold, Milka и Twix

Mars и Mondelez повышают отпускные цены на часть продукции из-за роста цен на какао-бобы и увеличения издержек. Эти компании выпускают сладости под брендами Snickers, Twix, M&M's, а также Alpen Gold, Milka, Picnic и Oreo.

Mars и Mondelez повысят отпускные цены на часть продукции. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили РИА Новости в их российских представительствах.

Отмечается, что эти компании выпускают сладости под брендами Snickers, Twix, M&M's, а также Alpen Gold, Milka, Picnic и Oreo.

Стоимость сладостей повысят из-за роста цен на какао-бобы и увеличения издержек, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в России значительно выросли цены на шоколад.