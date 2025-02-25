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В России могут начать маркировать ипотеку
Мера призвана сократить число рискованных схем на рынке ипотечного кредитования и создать мотивацию для кредитных организаций выдавать стандартную ипотеку.

В России могут начать маркировать ипотеку. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова.

Мера призвана сократить число рискованных схем на рынке ипотечного кредитования и создать мотивацию для кредитных организаций выдавать стандартную ипотеку.

По словам Данилова, выдача кредита на покупку квартиры исторически была достаточно простым продуктом. Новые кредиты, выдаваемые по разным схемам, могут нести больше риска и их качество еще предстоит проверить временем, подчеркнул он.