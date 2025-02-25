В Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ

По словам главы ведомства Анзора Музаева, экзамен могут отменить в том случае, если он перестанет совершенствоваться.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции «Старт кампании ЕГЭ 2025 года», которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», назвал условие для отмены ЕГЭ. Его слова во вторник, 25 февраля, передало РИА Новости.

По словам Анзора Музаева, экзамен могут отменить в том случае, если он перестанет совершенствоваться.

«Я ответственно вам заявляю: когда ЕГЭ перестанет совершенствоваться, вот тогда его, наверное, отменят. ЕГЭ совершенствуется все время», — заявил он.