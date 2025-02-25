В оперштабе объяснили скопление пожарных машин возле сгоревшей больницы в Рыбном

Там рассказали, что в больнице идет демонтаж конструкций, пострадавших при пожаре. Для недопущения повторных загораний проводится проливка деревянных конструкций. На месте находятся 3 пожарных расчета.

В оперштабе объяснили скопление пожарных машин возле сгоревшей больницы в Рыбном. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Там рассказали, что в больнице идет демонтаж конструкций, пострадавших при пожаре. Для недопущения повторных загораний проводится проливка деревянных конструкций. На месте находятся 3 пожарных расчета.

«Информация о повторной эвакуации людей не соответствует действительности. Пациентов в помещениях нет, идут плановые работы по ликвидации последствий пожара», — отметили в оперштабе.

Напомним, пожар в железнодорожной больнице случился в субботу, 22 февраля. Горела крыша трех зданий.