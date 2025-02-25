В ОКБ спасли рязанца с массивной тромбоэмболией легочной артерии
Мужчине стало плохо еще 14 января. Тогда он потерял сознание на улице.
В ОКБ спасли рязанца с массивной тромбоэмболией легочной артерии. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Мужчине стало плохо еще 14 января. Тогда он потерял сознание на улице. Его экстренно доставили в больницу, где он был госпитализирован в блок реанимации и интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии.
После проведенной терапии состояние 58-летнего пациента стабилизировалось. Мужчину выписали.