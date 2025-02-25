В Минобороны сообщили об обстановке в Курской области на 25 февраля

За сутки потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 220 человек и два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БпЛА и три склада боеприпасов.

В Минобороны сообщили об обстановке в Курской области на 25 февраля. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

За сутки потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 220 человек и два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БпЛА и три склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 63325 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, 2042 боевые бронированные машины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.